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В Мексике спасли заложников, захваченных при попытке ограбления банка
20.10.2021 14:30
Фото: kanal32.info
Правоохранительные органы мексиканского штата Веракрус на востоке страны ведут поиски преступников, совершивших нападение на банковское отделение.
Заложницы, захваченные злоумышленниками, освобождены, сообщают представители местных властей.
По данным регионального управления общественной безопасности, нападавшие прикрепили взрывное устройство к одежде одной из женщин, которые были взяты в заложники. Сотрудникам полиции удалось освободить всех. В управлении пояснили, что ни одна из женщин в ходе операции не пострадала.
Позже выяснилось, что злоумышленники, угрожавшие взорвать филиал банка, использовали муляж. Преступникам удалось скрыться. Унесли ли они с собой какие-либо деньги, представители местных властей не уточняют.
Ранее на связь вышли похитители группы миссионеров в Гаити. Как оказалось, бандиты требуют по миллиону долларов за каждого из граждан США и Канады, оказавшихся в заложниках. Среди захваченных есть дети.
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