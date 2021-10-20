Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Звезду «Зачарованных» задержали у Белого дома

20.10.2021 11:54

Фото: lanmedia.fr



В Вашингтоне полиция задержала известную американскую актрису Алиссу Милано, прославившуюся после участия в сериале "Зачарованные" (Charmed, 1998−2006).



О случившемся 48-летняя артистка рассказала в своем Twitter.



По словам Алиссы Милано, она участвовала в протестной акции, которая состоялась накануне, 19 октября, около Белого дома. Организаторы митинга требовали от администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и Сената защитить права избирателей.



В качестве организаторов мероприятия выступали правозащитники, настаивавшие на упрощении процедуры голосования в стране. Поводом для проведения акции послужило решение Сената проголосовать за поправки к соответствующему закону.



Рассказав о задержании, актриса призвала своих подписчиков и поклонников выразить поддержку этой инициативе. Милано подчеркнула, право голоса не должно зависеть от места жительства, и в Сенате должны это понимать.



Ранее в Риме во время митинга пострадал известный американский киноактер и рок-музыкант Джаред Лето. 49-летний артист оказался рядом с участниками массовой акции протеста, когда полиция применила для разгона митингующих спецсредства. Митингующие выступали против введения паспортов вакцинации от коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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