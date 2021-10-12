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В Риме во время митинга пострадал актер Джаред Лето
12.10.2021 16:41
Фото: ren.tv
Известный американский киноактер и рок-музыкант Джаред Лето пострадал из-за слезоточивого газа, который применила полиция Рима.
49-летний артист в тот момент находился рядом с участниками массовой акции протеста, пишет Lenta.ru.
Итальянская полиция применила для разгона митингующих спецсредства, передают зарубежные СМИ. Среди тех, кто оказался в числе пострадавших, был известный американский актер и музыкант Джаред Лето.
Отмечается, что сам артист не принимал активного участия в протестной акции. Он лишь пытался заснять происходящее на видео, находясь рядом с манифестантами. В результате Лето также пострадал из-за слезоточивого газа.
Митинг, состоявшийся в Риме, собрал около 10 тыс. человек. Организаторы акции призывали жителей итальянской столицы поддержать требование об отмене паспортов вакцинации от коронавируса. Ранее правительство страны обязало оформить такие документы всех госслужащих. В соответствующем постановлении указывалось, что подтверждения прививок они должны иметь уже к 15 октября 2021 года.
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