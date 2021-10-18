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Премьер-министр Гаити чуть не стал жертвой покушения
18.10.2021 19:03
Фото: profile.ru
Премьер-министру Гаити Ариэлю Анри пришлось экстренно эвакуироваться из города Пон-Руж, где проходила торжественное мероприятие в память императора и основателя независимого гаитянского государства Жан-Жака Дессалина.
Во время мемориальной церемонии бандиты устроили стрельбу.
ЧП случилось накануне, 17 октября, когда Ариэль Анри пытался возложить венок к памятнику Дессалина. Внезапно началась стрельба, из-за чего премьер-министру и сопровождающим его лицам пришлось поспешить в Национальный музей Гаитянского пантеона, передает Prensa Latina.
Спустя некоторое время, когда силовики взяли ситуацию под контроль, главе правительства удалось оставить цветы на Алтаре Родины, где захоронены останки Дессалина. Позднее Анри в своем Twitter сообщил, что смог также почтить память императора на площади Дессалина, которая расположена на расстоянии около 76 км к северо-западу от Порт-о-Пренса - столицы страны.
В 2018 году в том же месте неизвестные пытались совершить покушение на президента страны Жовенеля Моиза. Глава государства в тот момент возлагал цветы к памятнику. Телохранители успели вывести политика из-под огня.
В минувшем июле Моиз был смертельно ранен в собственной резиденции, куда ворвалась группа вооруженных наемников. Не так давно в причастности к гибели президента Гаити обвинили нынешнего премьера Анри.
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