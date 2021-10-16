Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР: Пропавшего в Коми 45-летнего сторожа турбазы растерзал медведь

16.10.2021 07:17

Фото: vk.com



Пропавшего сторожа в Коми разорвал медведь, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Интинского отдела регионального СУ СК РФ.



К такому выводу пришли эксперты-криминалисты, исследовавшие останки мужчины.



Как стало известно, в гибели сторожа, останки которого были найдены на территории национального парка "Югыд ва" в Коми, не выявлено признаков преступления. Тело мужчины обнаружили возле дороги, соединяющей туристические базы "Орлиный" и "Санавож". Сигнал в экстренные службы поступил 3 июня, после чего была начата проверка.



По итогам экспертизы, которая проводилась по фрагментам костных остатков и кусков одежды, удалось установить личность погибшего человека. Выяснилось, что это 45-летний местный житель, трудившийся в нацпарке в качестве сторожа. Он пропал в последних числах апреля, направившись на снегоходе на турбазу "Орлиный".



Сторож в тот период находился на базе один, с ним не было никакой связи. В результате об исчезновении мужчины стало известно лишь через месяц, когда на базу начали прибывать сотрудники. Спустя некоторое время обнаружили снегоход и место, в котором сторож делал привал, разводя костер. В начале июня там нашли фрагменты человеческого тела, около которых заметили следы медведя.



Отмечается, что растерзавший сторожа хищник также отыскал тайник, в котором коллеги мужчины оставляли для него запас продуктов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 192

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.10.2021 17:42 В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом

В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом 16.10.2021 12:39 ФСИН: беспорядки в колонии во Владикавказе спровоцировали двое осужденных

ФСИН: беспорядки в колонии во Владикавказе спровоцировали двое осужденных 16.10.2021 10:24 В Великобритании выходец из Сомали смертельно ранил парламентария

В Великобритании выходец из Сомали смертельно ранил парламентария 16.10.2021 09:41 В Албании найдены мертвыми четверо туристов из России

В Албании найдены мертвыми четверо туристов из России 15.10.2021 16:05 Жителя Архангельска обвиняют в убийстве подростка, совершенном 17 лет назад