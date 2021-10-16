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СКР: Пропавшего в Коми 45-летнего сторожа турбазы растерзал медведь
16.10.2021 07:17
Фото: vk.com
Пропавшего сторожа в Коми разорвал медведь, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Интинского отдела регионального СУ СК РФ.
К такому выводу пришли эксперты-криминалисты, исследовавшие останки мужчины.
Как стало известно, в гибели сторожа, останки которого были найдены на территории национального парка "Югыд ва" в Коми, не выявлено признаков преступления. Тело мужчины обнаружили возле дороги, соединяющей туристические базы "Орлиный" и "Санавож". Сигнал в экстренные службы поступил 3 июня, после чего была начата проверка.
По итогам экспертизы, которая проводилась по фрагментам костных остатков и кусков одежды, удалось установить личность погибшего человека. Выяснилось, что это 45-летний местный житель, трудившийся в нацпарке в качестве сторожа. Он пропал в последних числах апреля, направившись на снегоходе на турбазу "Орлиный".
Сторож в тот период находился на базе один, с ним не было никакой связи. В результате об исчезновении мужчины стало известно лишь через месяц, когда на базу начали прибывать сотрудники. Спустя некоторое время обнаружили снегоход и место, в котором сторож делал привал, разводя костер. В начале июня там нашли фрагменты человеческого тела, около которых заметили следы медведя.
Отмечается, что растерзавший сторожа хищник также отыскал тайник, в котором коллеги мужчины оставляли для него запас продуктов.
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