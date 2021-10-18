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В Индии число погибших в результате ливней выросло до 26
18.10.2021 15:39
Фото: kapital.kz
До двадцати шести человек увеличилось количество жертв стихии в Индии, где с 16 октября не прекращаются сильные дожди.
Мощные муссонные ливни спровоцировали оползни и затопления, передает телевизионный канал NDTV.
Со ссылкой на данные местных властей сообщается, что в результате затоплений, обрушений и оползней в юго-западных регионах Индии погибли уже двадцать шесть человек. Наибольший удар стихия нанесла по территории штата Керала, где зафиксирована смерть двадцати трех человек. О трех погибших сообщили в штате Тамилнад.
Ранее экстренные службы Индии подтвердили гибель восемнадцати человек.
В минувшие выходные в городе Александровск-Сахалинский жертвами сильного ветра во время циклона стали два человека. Они получили смертельные травмы в результате обрушения кровли.
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