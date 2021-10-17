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Двое жителей Сахалина погибли из-за циклона
17.10.2021 15:05
Фото: smi2.net
В городе Александровск-Сахалинский женщина скончалась от травм, полученных в результате обрушения кровли, которая рухнула из-за сильного ветра во время циклона.
Жертвами стихийного удара в регионе стали два человека, сообщил в соцсети местный губернатор Валерий Лимаренко.
Сведения о гибели женщины поступили от министра здравоохранения Сахалина Владимира Кузнецова, пояснил губернатор. Глава ведомства сообщил, что жительница Александровска-Сахалинского, пострадавшая при падении кровли, скончалась на операционном столе.
Ранее власти подтвердили информацию об одном погибшем и одном пострадавшем.
Вследствие сильных порывов ветра оказались обесточенными свыше десятка населенных пунктов Александровск-Сахалинского района. Как информирует пресс-служба регионального правительства, без света сейчас остаются более 1,8 тыс. человек.
Удалось от резервных источников запитать больницу, школу-интернат, дом престарелых и котельные, указано в официальном сообщении. Запаса топлива должно хватить на неделю.
По данным синоптиков, скорость порывов ветра, которые обрушились на Александровск-Сахалинск и его окрестности, достигала уровня 20 м/с. Из-за циклона кровля была повреждена на политехническом центре, школе и еще нескольких зданиях. Зафиксировано падение десяти деревьев и восьми столбов ЛЭП.
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