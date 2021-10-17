|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бритни Спирс хочет уехать из США
17.10.2021 13:34
Фото: fotosom.ru
Известная американская певица Бритни Спирс выразила желание уехать из Соединенных Штатов.
Артистка также призналась, что намерена отпраздновать Рождество уже в октябре.
По словам 39-летней звезды, она уже установила в своем доме праздничную ель, чтобы пораньше отпраздновать Рождество. Снимок огромного дерева Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram. Певица подчеркнула, что считает хорошей идеей искать любые причины для радости в жизни.
Спирс добавила, что в прошлом не делала ничего, чтобы на протяжении тринадцати лет с ней обращались неподобающим образом. Заявив, что ей "противна эта система", певица выразила желание покинуть США, переехав в другую страну.
Ранее Бритни Спирс заявила, что переедет в новый дом после снятия опекунства. Звезда собирается жить там вместе со своим женихом Сэмом Асгари.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|