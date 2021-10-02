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Бритни Спирс переедет в новый дом после снятия опекунства


2.10.2021 16:04
Бритни Спирс переедет в новый дом после снятия опекунстваФото: news-now.ru

Американская певица Бритни Спирс собирается купить новый дом, куда переедет со своим женихом Сэмом Асгари, передает портал TMZ.

Звезда строит планы, рассчитывая на окончательное снятие опеки, длящейся с 2008 года.

Источники в окружении 39-летней певицы сообщили, что пара хотела бы перебраться в новый дом, который будет находиться неподалеку от Голливуда. Это случится, как только Бритни Спирс получит возможность самостоятельно контролировать свои финансы. Сразу после этого артистка намерена приобрести особняк, чтобы жить в нем вместе с женихом Сэмом Асгари.

Ранее суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство, поданное защитой артистки. Отца певицы отстранили от опекунства над дочерью. Вместо Джеймса Спирса контроль над имуществом певицы пока будет осуществлять бухгалтер Джон Забел. Суд принял соответствующее предложение исполнительницы и ее адвоката. Кроме того, Джоди Монтгомери остается личным опекуном звезды.

Судебные слушания, на которых решится вопрос о полном снятии опеки со Сприс, назначат в самое ближайшее время.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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