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Под Оренбургом взяты под стражу пять сотрудников ППС


16.10.2021 21:10
Под Оренбургом взяты под стражу пять сотрудников ППСФото: vk.com

Пятеро сотрудников патрульно-постовой службы арестованы в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для подозреваемых в разбойном нападении.

Жертвой преступления стал житель Орска, на которого напали пятеро полицейских. Сотрудники патрульно-постовой службы пытались вымогать у мужчины деньги, после чего оказались фигурантами уголовного дела.

Правоохранителям сейчас инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и разбой, который был совершен по предварительному сговору группой лиц с применением оружия, указано в официальном сообщении СУ СКР по Оренбуржью.

По данным российских СМИ, сотрудники силовых структур совершили вооруженное нападение вечером 12 октября. Инцидент произошел рядом с торгово-развлекательным комплексом в городе Орске. Вскоре полицейские были задержаны службой собственной безопасности регионального управления МВД.

Ранее сообщалось об уголовном деле, фигурантом которого стал участковый уполномоченный отдела полиции "Провиденское" на Чукотке. Силовика обвинили в превышении полномочий: он запирал задержанных в самодельную металлическую клетку, которую разместил в коридоре сельского пункта полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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