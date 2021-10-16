|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Оренбургом взяты под стражу пять сотрудников ППС
16.10.2021 21:10
Фото: vk.com
Пятеро сотрудников патрульно-постовой службы арестованы в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для подозреваемых в разбойном нападении.
Жертвой преступления стал житель Орска, на которого напали пятеро полицейских. Сотрудники патрульно-постовой службы пытались вымогать у мужчины деньги, после чего оказались фигурантами уголовного дела.
Правоохранителям сейчас инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и разбой, который был совершен по предварительному сговору группой лиц с применением оружия, указано в официальном сообщении СУ СКР по Оренбуржью.
По данным российских СМИ, сотрудники силовых структур совершили вооруженное нападение вечером 12 октября. Инцидент произошел рядом с торгово-развлекательным комплексом в городе Орске. Вскоре полицейские были задержаны службой собственной безопасности регионального управления МВД.
Ранее сообщалось об уголовном деле, фигурантом которого стал участковый уполномоченный отдела полиции "Провиденское" на Чукотке. Силовика обвинили в превышении полномочий: он запирал задержанных в самодельную металлическую клетку, которую разместил в коридоре сельского пункта полиции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|