|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Чукотский полицейский запирал задержанных в самодельной клетке
19.5.2021 13:20
Фото: deon.pl
Участковый уполномоченный отдела полиции "Провиденское" подозревается в превышении полномочий, информирует региональное СУ СКР.
По данным ведомства, силовик запирал задержанных в самодельную металлическую клетку, которую разместил прямо в отделении.
В отношении полицейского уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий).
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Чукотке, осенью прошлого года в этой клетке пришлось сидеть 21-летней девушке. Участковый запер ее внутри конструкций из металла, которые ранее ранее разместил в коридоре сельского пункта полиции. По версии следствия, в отношении задержанной молодой женщины также незаконно применялось насилие. В результате девушке были причинены травмы, сопровождавшиеся физической болью.
Кроме того, в прошлом году сотрудник полиции незаконно помещал в ту же клетку еще двух задержанных - мужчину и женщину, 21 год и 34 лет соответственно.
Ранее в Якутии вынесли приговор по делу бывшего оперуполномоченного угрозыска отделения МВД РФ по Жиганскому району. Экс-полицейского признали виновным и осудили на двенадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Сотрудник полиции, "не желая должным образом выполнять свои служебные обязанности", начал незаконно использовать в отношении задержанных физическую силу и спецсредства. В результате один из потерпевших получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью, а второй вскоре после инцидента скончался от нанесенных ему повреждений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|