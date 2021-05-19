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Чукотский полицейский запирал задержанных в самодельной клетке


19.5.2021 13:20
Чукотский полицейский запирал задержанных в самодельной клеткеФото: deon.pl

Участковый уполномоченный отдела полиции "Провиденское" подозревается в превышении полномочий, информирует региональное СУ СКР.

По данным ведомства, силовик запирал задержанных в самодельную металлическую клетку, которую разместил прямо в отделении.

В отношении полицейского уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий).

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Чукотке, осенью прошлого года в этой клетке пришлось сидеть 21-летней девушке. Участковый запер ее внутри конструкций из металла, которые ранее ранее разместил в коридоре сельского пункта полиции. По версии следствия, в отношении задержанной молодой женщины также незаконно применялось насилие. В результате девушке были причинены травмы, сопровождавшиеся физической болью.

Кроме того, в прошлом году сотрудник полиции незаконно помещал в ту же клетку еще двух задержанных - мужчину и женщину, 21 год и 34 лет соответственно.

Ранее в Якутии вынесли приговор по делу бывшего оперуполномоченного угрозыска отделения МВД РФ по Жиганскому району. Экс-полицейского признали виновным и осудили на двенадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сотрудник полиции, "не желая должным образом выполнять свои служебные обязанности", начал незаконно использовать в отношении задержанных физическую силу и спецсредства. В результате один из потерпевших получил травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью, а второй вскоре после инцидента скончался от нанесенных ему повреждений.

Автор: Злата Богатова

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