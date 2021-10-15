ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Индии могут запретить погружение в водоемы религиозных идолов
Власти Индии могут запретить погружение в водоемы религиозных идолов
Курганского студента после угроз взорвать вуз направили в психбольницу
Курганского студента после угроз взорвать вуз направили в психбольницу
В США экстренно госпитализирован экс-президент Клинтон
В США экстренно госпитализирован экс-президент Клинтон
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метаноломВ Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом
ФСИН: беспорядки в колонии во Владикавказе спровоцировали двое осужденныхФСИН: беспорядки в колонии во Владикавказе спровоцировали двое осужденных
В Албании найдены мертвыми четверо туристов из РоссииВ Албании найдены мертвыми четверо туристов из России
В список иноагентов внесли «Росбалт» и RepublicВ список иноагентов внесли «Росбалт» и Republic
Власти Индии могут запретить погружение в водоемы религиозных идоловВласти Индии могут запретить погружение в водоемы религиозных идолов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом


17:42
В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метаноломФото: vk.com

Правоохранительные органы Екатеринбурга задержали предпринимателя, который осуществлял незаконный розлив токсичной спиртосодержащей жидкости на одном из местных рынков, передает ТАСС.

Количество погибших из-за отравления метанолом в уральской столице составляет шестнадцать человек.

Как заявил координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области партии "Единая Россия" Дмитрий Чукреев, смертельно опасную жидкость разливали на Ботаническом рынке. В городе из-за нее погибли уже шестнадцать человек.

По словам Чукреева, метанол незаконно продавали по адресу: Патриса Лумумбы, 4. Предприниматель, осуществлявший реализацию этого спирта на розлив, задержан в рамках начатого расследования.

В региональном Минздраве на запрос ТАСС пояснили, что не располагают какими-либо данными. В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что дадут официальный комментарий позже.

Ранее сообщалось о ситуации в Оренбуржье, где число жертв отравления алкоголем выросло до тридцати пяти человек. Под наблюдением медиков остаются шестнадцать пострадавших, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Нигере при атаке на мечеть погибли десять человекВ Нигере при атаке на мечеть погибли десять человек
Тактаров и Макгрегор отреагировали на шутку Хабиба о нападении на пассажира метро в МосквеТактаров и Макгрегор отреагировали на шутку Хабиба о нападении на пассажира метро в Москве
Ученые выяснили, что атмосфера Плутона начала исчезатьУченые выяснили, что атмосфера Плутона начала исчезать
В Мексике четверо полицейских погибли от рук бандитовВ Мексике четверо полицейских погибли от рук бандитов
На Кубани задержан второй из трех пациентов, сбежавших из психбольницыНа Кубани задержан второй из трех пациентов, сбежавших из психбольницы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru