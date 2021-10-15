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В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом
17:42
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Екатеринбурга задержали предпринимателя, который осуществлял незаконный розлив токсичной спиртосодержащей жидкости на одном из местных рынков, передает ТАСС.
Количество погибших из-за отравления метанолом в уральской столице составляет шестнадцать человек.
Как заявил координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области партии "Единая Россия" Дмитрий Чукреев, смертельно опасную жидкость разливали на Ботаническом рынке. В городе из-за нее погибли уже шестнадцать человек.
По словам Чукреева, метанол незаконно продавали по адресу: Патриса Лумумбы, 4. Предприниматель, осуществлявший реализацию этого спирта на розлив, задержан в рамках начатого расследования.
В региональном Минздраве на запрос ТАСС пояснили, что не располагают какими-либо данными. В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что дадут официальный комментарий позже.
Ранее сообщалось о ситуации в Оренбуржье, где число жертв отравления алкоголем выросло до тридцати пяти человек. Под наблюдением медиков остаются шестнадцать пострадавших, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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