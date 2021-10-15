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Жителя Архангельска обвиняют в убийстве подростка, совершенном 17 лет назад
15.10.2021 16:05
Фото: vk.com
В Архангельске установлена личность подозреваемого в убийстве юноши, которое было совершено 17 лет назад.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, им оказался местный житель, признанный виновным в гибели трех человек и отбывающий сейчас наказание.
ЧП случилось весной 2004 года, когда случайные прохожие сообщили в полицию об обнаружении на улице Урицкого тела молодого человека с явными признаками криминальной смерти. По факту убийства сразу же возбудили уголовное дело, но лишь сейчас удалось установить личность подозреваемого.
По данным следственных органов, к этому преступлению причастен 44-летний житель Архангельска, отбывающий сейчас наказание за убийство троих человек. В начале апреля 2004 года, будучи пьяным, он жестоко избил 17-летнего подростка, после чего ударил его головой о поребрик. Затем мужчина задушил потерпевшего веревкой и скрылся.
Пресс-служба ведомства отмечает, что годом позже подозреваемый расправился с продавцом торгового павильона, расположенного неподалеку от места гибели юноши. В СУ СКР по региону добавили, что обвиняемый уже признался в содеянном. Собранные в ходе расследования материалы направлены в суд.
Ранее Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году.
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