ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России обновлен максимум суточной смертности от COVID-19
В России обновлен максимум суточной смертности от COVID-19
В Кремле отвергли призывы взять на себя ответственность за крушение Boeing в Донбассе
В Кремле отвергли призывы взять на себя ответственность за крушение Boeing в Донбассе
В Нигере при атаке на мечеть погибли десять человек
В Нигере при атаке на мечеть погибли десять человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В список иноагентов внесли «Росбалт» и RepublicВ список иноагентов внесли «Росбалт» и Republic
СМИ: главу Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочийСМИ: главу Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочий
В США экстренно госпитализирован экс-президент КлинтонВ США экстренно госпитализирован экс-президент Клинтон
Сторонники Саакашвили собрали многотысячный митинг в ТбилисиСторонники Саакашвили собрали многотысячный митинг в Тбилиси
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 годуПольша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году


14.10.2021 19:50
Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 годуФото: smi2.net

Власти Польши разрешили экстрадицию в РФ Семена Гуцана, объявленного в международный розыск двадцать шесть лет назад, передает агентство "Интерфакс".

Мужчина обвиняется в причастности к убийству школьницы. Девочка погибла летом 1994 года.

Преступление, жертвой которого стала 14-летняя девочка, совершено в Сыктывкаре в августе 1994 года, сообщается со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ. По данным ведомства, Семен Гуцан расправился со школьницей, действуя вместе со своим другом. Мужчины задушили школьницу, после чего один из них покинул страну и позже был объявлен в международный розыск.

В июне прошлого года правоохранительными органами Польши был задержан мужчина, предъявивший документы на имя Ивана Попа. Позднее он был идентифицирован как Гуцан, сразу после чего соответствующие органы РФ направили зарубежным коллегам официальный запрос о его выдаче.

Отмечается, что находившийся под стражей Гуцан и его адвокаты прикладывали большие усилия, надеясь избежать экстрадиции. Однако в минувшем сентябре глава Минюста Польши вынес окончательное решение по этому вопросу. К настоящему времени фигурант уголовного дела уже находится на территории РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пп. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 299

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Ученые выяснили, что атмосфера Плутона начала исчезатьУченые выяснили, что атмосфера Плутона начала исчезать
Задержан управделами губернатора Алтайского краяЗадержан управделами губернатора Алтайского края
В Нигере при атаке на мечеть погибли десять человекВ Нигере при атаке на мечеть погибли десять человек
В Самаре по требованию ФАС убрали непристойную рекламу с портретом Моны ЛизыВ Самаре по требованию ФАС убрали непристойную рекламу с портретом Моны Лизы
В Архангельске воспитанников детского сада покусал бультерьерВ Архангельске воспитанников детского сада покусал бультерьер

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru