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Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году
14.10.2021 19:50
Фото: smi2.net
Власти Польши разрешили экстрадицию в РФ Семена Гуцана, объявленного в международный розыск двадцать шесть лет назад, передает агентство "Интерфакс".
Мужчина обвиняется в причастности к убийству школьницы. Девочка погибла летом 1994 года.
Преступление, жертвой которого стала 14-летняя девочка, совершено в Сыктывкаре в августе 1994 года, сообщается со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ. По данным ведомства, Семен Гуцан расправился со школьницей, действуя вместе со своим другом. Мужчины задушили школьницу, после чего один из них покинул страну и позже был объявлен в международный розыск.
В июне прошлого года правоохранительными органами Польши был задержан мужчина, предъявивший документы на имя Ивана Попа. Позднее он был идентифицирован как Гуцан, сразу после чего соответствующие органы РФ направили зарубежным коллегам официальный запрос о его выдаче.
Отмечается, что находившийся под стражей Гуцан и его адвокаты прикладывали большие усилия, надеясь избежать экстрадиции. Однако в минувшем сентябре глава Минюста Польши вынес окончательное решение по этому вопросу. К настоящему времени фигурант уголовного дела уже находится на территории РФ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пп. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору).
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