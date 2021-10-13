ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кремле отвергли призывы взять на себя ответственность за крушение Boeing в Донбассе
В Кремле отвергли призывы взять на себя ответственность за крушение Boeing в Донбассе
Норвежская полиция сообщила подробности инцидента в Конгсберге
Норвежская полиция сообщила подробности инцидента в Конгсберге
Польского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии
Польского пенсионера заподозрили в шпионаже в пользу Белоруссии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: главу Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочийСМИ: главу Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочий
В США экстренно госпитализирован экс-президент КлинтонВ США экстренно госпитализирован экс-президент Клинтон
Сторонники Саакашвили собрали многотысячный митинг в ТбилисиСторонники Саакашвили собрали многотысячный митинг в Тбилиси
В Перми на 2 месяца арестовали студента, устроившего стрельбу в вузеВ Перми на 2 месяца арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе
В Нигере при атаке на мечеть погибли десять человекВ Нигере при атаке на мечеть погибли десять человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: главу Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочий


14:25
СМИ: главу Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочийФото: nevnov.ru

Правоохранитиели сегодня проводят обыски в Институте лазерной физики (ИЛФ) Сибирского отделения РАН в Новосибирске, передают российские СМИ.

Главу этой организации заподозрили в заключении незаконного контракта с коммерческой дочерней структурой института.

В результате противоправных действий руководителя научного учреждения Алексея Тайченачева институту был причинен урон в размере 2 млн рублей, сообщает ТАСС. Со ссылкой на источник в научных кругах СО РАН уточняется, что речь идет об оформлении в 2017 году незаконного контракта с коммерческой "дочкой" ИЛФ - межотраслевой научно-технической ассоциации "Сибирский лазерный центр" (СЛЦ).

Подписав документ, предполагающий выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Оптическая система блока усилителя для СО2 лазера Сибирь-8МЛП", Тайченачев злоупотребил должностными полномочиями и оказался фигурантом уголовного дела, которое возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Известно также, что по делу проходит и научный руководитель института Сергей Багаев. В период с 1992 по 2016 год он занимал пост руководителя института, а затем возглавил СЛЦ.

По версии следствия, указанная в договоре оптическая система ранее была создана в лаборатории института, работники которой лишь формально являлись сотрудниками "СЛЦ". В результате компания не проводила каких-либо закупок, не осуществляла работ и не оказывала услуг, и соответственно не понесла в рамках договора никаких затрат.

Известно также, что общая сумма контракта составляла 6,2 млн рублей, и более 4,6 млн было перечислено ИЛФ СО РАН в качестве оплаты уже осуществленных работ, передает "Континент Сибирь". Сейчас в новосибирском учреждении проводятся оперативно-следственные действия, уточняет портал.

Ранее МВД России объявило в розыск Марину Ракову, которая в прошлом занимала пост заместителя министра просвещения РФ. Вице-президента Сбербанка подозревают в мошеннических действиях, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, в этом деле фигурирует "Фонд новых форм развития образования". Проверка выявила хищение денежных средств в особо крупном размере.

Позже Ракова, сама явившаяся в полицию, была арестована по решению суда. В Сбере, прокомментировав разбирательство, заявили, что с 4 октября она больше не является сотрудницей финансовой организации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Туле скончался младенец, попавший под трамвайВ Туле скончался младенец, попавший под трамвай
В Риме во время митинга пострадал актер Джаред ЛетоВ Риме во время митинга пострадал актер Джаред Лето
В Перми на 2 месяца арестовали студента, устроившего стрельбу в вузеВ Перми на 2 месяца арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе
Дагестанского подростка смертельно ранили в школеДагестанского подростка смертельно ранили в школе
В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru