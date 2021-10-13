Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: главу Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочий

14:25

Фото: nevnov.ru



Правоохранитиели сегодня проводят обыски в Институте лазерной физики (ИЛФ) Сибирского отделения РАН в Новосибирске, передают российские СМИ.



Главу этой организации заподозрили в заключении незаконного контракта с коммерческой дочерней структурой института.



В результате противоправных действий руководителя научного учреждения Алексея Тайченачева институту был причинен урон в размере 2 млн рублей, сообщает ТАСС. Со ссылкой на источник в научных кругах СО РАН уточняется, что речь идет об оформлении в 2017 году незаконного контракта с коммерческой "дочкой" ИЛФ - межотраслевой научно-технической ассоциации "Сибирский лазерный центр" (СЛЦ).



Подписав документ, предполагающий выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Оптическая система блока усилителя для СО2 лазера Сибирь-8МЛП", Тайченачев злоупотребил должностными полномочиями и оказался фигурантом уголовного дела, которое возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Известно также, что по делу проходит и научный руководитель института Сергей Багаев. В период с 1992 по 2016 год он занимал пост руководителя института, а затем возглавил СЛЦ.



По версии следствия, указанная в договоре оптическая система ранее была создана в лаборатории института, работники которой лишь формально являлись сотрудниками "СЛЦ". В результате компания не проводила каких-либо закупок, не осуществляла работ и не оказывала услуг, и соответственно не понесла в рамках договора никаких затрат.



Известно также, что общая сумма контракта составляла 6,2 млн рублей, и более 4,6 млн было перечислено ИЛФ СО РАН в качестве оплаты уже осуществленных работ, передает "Континент Сибирь". Сейчас в новосибирском учреждении проводятся оперативно-следственные действия, уточняет портал.



Ранее МВД России объявило в розыск Марину Ракову, которая в прошлом занимала пост заместителя министра просвещения РФ. Вице-президента Сбербанка подозревают в мошеннических действиях, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, в этом деле фигурирует "Фонд новых форм развития образования". Проверка выявила хищение денежных средств в особо крупном размере.



Позже Ракова, сама явившаяся в полицию, была арестована по решению суда. В Сбере, прокомментировав разбирательство, заявили, что с 4 октября она больше не является сотрудницей финансовой организации.



Автор: Злата Богатова

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