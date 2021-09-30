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Вице-президента Сбербанка Ракову объявили в розыск
16:24
Фото: vk.com
МВД России объявило в розыск Марину Ракову, которая в прошлом занимала пост заместителя министра просвещения РФ.
Вице-президента Сбербанка подозревают в мошеннических действиях, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как стало известно, в этом деле фигурирует "Фонд новых форм развития образования", передает агентство "Интерфакс". Проверка выявила хищение денежных средств в особо крупном размере, которые принадлежали Фонду, сообщила Волк журналистам. Представительница МВД подтвердила, что Ракова скрылась от следствия. В данный момент вице-президент Сбербанка проходит по этому делу в качестве обвиняемой. Принято решение объявить Ракову в розыск.
По словам Волк, накануне, 30 сентября, суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил под стражу экс-сотрудников Фонда Евгения Зака и Максима Инкина. В причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, также обвиняется исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Столичный Тверской суд вынес решение об ее аресте на два месяца.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Марина Ракова скрылась от следствия при содействии знакомого, с которым в прошлом работала в том же "Фонде развития новых форм образования". После того, как она не явилась на допрос, полицейские зафиксировали в ее доме признаки экстренных сборов. Предположительно, Ракова могла попытаться покинуть Россию, направившись на Украину, отмечает газета.
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