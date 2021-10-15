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Курганского студента после угроз взорвать вуз направили в психбольницу


15.10.2021 07:14
Курганского студента после угроз взорвать вуз направили в психбольницуФото: ruadvocate.ru

Студент одного из вузов Кургана направлен на лечение в областную психоневрологическую больницу по итогам проверки, которая проводилась в связи с высказываниями молодого человека о намерении совершить теракт.

Как передает пресс-служба регионального УФСБ России, врачи предварительно диагностировали у парня "расстройство личности".

В сообщении ведомства указано, что молодой человек был выявлен в процессе оперативных мероприятий. Позже студент подтвердил, что высказывал намерения совершить террористический акт в здании вуза. При этом он не предпринимал никаких конкретных действий, которые бы могли указывать на попытки осуществить задуманное. Силовики пришли к такому выводу, тщательно обследовав жилье, компьютер и гаджеты студента, включая его активность в социальных сетях.

Знакомые студента характеризовали его как довольного замкнутого человека, который был склонен к депрессии и приступам немотивированной агрессии. Кроме того, в прошлом молодой человек уже проходил курс лечения в психиатрической больнице. По данным ФСБ, в школьные годы парень систематически подвергался издевательствам со стороны его одноклассников.

Ранее в Перми Дзержинский районный суд провел выездное заседание в больнице, заключив под стражу студента, который устроил стрельбу в своем вузе. Студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) арестован на срок до 13 декабря.

ЧП случилось 20 сентября, когда первокурсник ПГНИУ принес на территорию вуза оружие. Открыв стрельбу на улице и в одном из корпусов, он смертельно ранил шесть человек, еще свыше сорока пострадали. Несколько человек, получившие наиболее серьезные травмы, были доставлены на лечение в Москву.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 232

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