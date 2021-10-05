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Тактаров и Макгрегор отреагировали на шутку Хабиба о нападении на пассажира метро в Москве
20:32
Фото: ngenix.net
Олег Тактаров
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров в довольно резкой форме отреагировал на шутку, которую позволил себе экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.
Титулованный спортсмен сравнил недавний инцидент в столичном метро с потасовкой своей команды с ирландцем Конором Макгрегором.
Перефразировав выражение Олега Тактарова, можно сказать, что он послал Хабиба Нурмагомедова к черту. В действительности слова были гораздо более грубыми. Как передает Metaratings.ru, спортсмен использовал нецензурную лексику.
Напомним, ЧП случилось 4 октября на Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Трое уроженцев Дагестана жестоко избили Романа Ковалева, который вступился за девушку, к которой приставали молодые люди. Вскоре нападавшие были задержаны, в их отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд арестовал Гасана Залибекова, Ибрагима Мусалиева и Магамаали Ханмагомедова на два месяца.
Позже глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль "Доблесть и отвага". Награды "За содействие" также была удостоена девушка, вызвавшая полицию.
Нурмагомедов, отреагировав на эти события, разместил на своей странице в соцсети фото Макгрегора с ироничной подписью. Ирландец якобы задавался вопросом, где его медаль, ведь он тоже пострадал от толпы дагестанцев. В ответ Макгрегор в своем Twitter задал тот же вопрос от лица "наложившего в штаны" Нурмагомедова.
Весной 2018 года Магрегора арестовали в США в связи с нападением на бойцов UFC в Нью-Йорке. После инцидента ирландский боец смешанных единоборств сам явился в правоохранительные органы. Отмечалось, что рядом с Макгрегором во время происшествия находился россиянин Артем Лобов, также повздоривший с Нурмагомедовым.
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