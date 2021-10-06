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МВД опубликовало видео задержания трех напавших на пассажира метро в Москве
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МВД опубликовало видео задержания трех напавших на пассажира метро в Москве


6.10.2021 22:07
МВД опубликовало видео задержания трех напавших на пассажира метро в МосквеФото: m24.ru

Министерство внутренних дел РФ опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлен момент задержания троих молодых людей.

Уроженцы Кавказа подозреваются в нападении на пассажира московского метро. Мужчина был жестоко избит в минувший понедельник, 4 октября.

Трехминутная запись, обнародованная МВД России, начинается с кадров, сделанных в столичной подземке. Можно увидеть, как правоохранители задерживают злоумышленников на выходе из вестибюля метро. Надев на подозреваемых наручники, полицейские уводят их в сторону служебной машины.

Затем задержанные отвечают на вопросы уже в отделении, рассказывая о случившемся. В беседе с полицейскими они утверждают, что раскаиваются в содеянном.

По данным российских СМИ, в отношении уроженцев Дагестана возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"). Суд уже вынес решение об их аресте, после чего задержанных доставили в следственный изолятор.

ЧП случилось в минувший понедельник, 4 октября, в одном из вагонов метро, следовавшем по Арбатско-Покровской линии. Судя по кадрам, опубликованным ранее телеграм-каналом Baza, трое молодых людей набросились на пассажира на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Они жестоко избили 25-летнего жителя Воронежской области, после чего на полу вагона появилась кровь. Затем нападавшие попытались скрыться.

Отмечалось, что во время задержания один из молодых людей пытался оказывать сопротивление и достал нож при виде сотрудника полиции. По данным канала, один из подозреваемых лишь несколько дней назад приехал в российскую столицу на заработки.

Напомним, на прошлой неделе правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, приехавшего из Дагестана, за стрельбу, которая велась из движущегося автомобиля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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