Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МВД опубликовало видео задержания трех напавших на пассажира метро в Москве

6.10.2021 22:07

Фото: m24.ru



Министерство внутренних дел РФ опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлен момент задержания троих молодых людей.



Уроженцы Кавказа подозреваются в нападении на пассажира московского метро. Мужчина был жестоко избит в минувший понедельник, 4 октября.



Трехминутная запись, обнародованная МВД России, начинается с кадров, сделанных в столичной подземке. Можно увидеть, как правоохранители задерживают злоумышленников на выходе из вестибюля метро. Надев на подозреваемых наручники, полицейские уводят их в сторону служебной машины.



Затем задержанные отвечают на вопросы уже в отделении, рассказывая о случившемся. В беседе с полицейскими они утверждают, что раскаиваются в содеянном.



По данным российских СМИ, в отношении уроженцев Дагестана возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство"). Суд уже вынес решение об их аресте, после чего задержанных доставили в следственный изолятор.



ЧП случилось в минувший понедельник, 4 октября, в одном из вагонов метро, следовавшем по Арбатско-Покровской линии. Судя по кадрам, опубликованным ранее телеграм-каналом Baza, трое молодых людей набросились на пассажира на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Они жестоко избили 25-летнего жителя Воронежской области, после чего на полу вагона появилась кровь. Затем нападавшие попытались скрыться.



Отмечалось, что во время задержания один из молодых людей пытался оказывать сопротивление и достал нож при виде сотрудника полиции. По данным канала, один из подозреваемых лишь несколько дней назад приехал в российскую столицу на заработки.



Напомним, на прошлой неделе правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, приехавшего из Дагестана, за стрельбу, которая велась из движущегося автомобиля.



Автор: Злата Богатова

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