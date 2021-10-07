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Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метро
06:46
Фото: sledcom.ru
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отдал поручение наградить девушку, которая вызвала полицию при нападении на молодого человека в метро Москвы.
Пассажирка, ставшая невольным свидетелем драки, нажала тревожную кнопку, указано на сайте ведомства.
Как следует из сообщения СКР, девушка выбежала из вагона вслед за нападавшими, после чего позвала сотрудников правоохранительных органов. За смелость, проявленную в такой экстремальной ситуации, ее наградят ведомственной медалью "За содействие".
Ранее сообщалось о задержании трех нападавших. В отношении уроженцев Дагестана, жестоко избивших пассажира столичной подземки, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
ЧП случилось в минувший понедельник, 4 октября, в одном из вагонов метро, следовавшем по Арбатско-Покровской линии. Судя по кадрам, опубликованным ранее телеграм-каналом Baza, трое молодых людей набросились на пассажира на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Они жестоко избили 25-летнего жителя Воронежской области, после чего на полу вагона появилась кровь. Затем нападавшие попытались скрыться, но были оперативно задержаны подоспевшими полицейскими.
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