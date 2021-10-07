ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Иркутске задержаны семеро иеговистов
В Иркутске задержаны семеро иеговистов
На сессии ОЗХО 45 стран направили России вопросы об инциденте с Навальным
На сессии ОЗХО 45 стран направили России вопросы об инциденте с Навальным
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метроБастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метро
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектомАтомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
В Татарстане вводятся QR-коды для посещения ТЦ, ресторанов и спортзаловВ Татарстане вводятся QR-коды для посещения ТЦ, ресторанов и спортзалов
До 9 человек возросло число жертв отравления алкоголем в ОренбуржьеДо 9 человек возросло число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье
В Петербурге вынесли приговор блогеру, распространявшему фейк о вакцинацииВ Петербурге вынесли приговор блогеру, распространявшему фейк о вакцинации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 2Кукольный домик. Часть 2
Кукольный домик. Часть 1Кукольный домик. Часть 1
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метро


06:46
Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию при избиении пассажира метроФото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отдал поручение наградить девушку, которая вызвала полицию при нападении на молодого человека в метро Москвы.

Пассажирка, ставшая невольным свидетелем драки, нажала тревожную кнопку, указано на сайте ведомства.

Как следует из сообщения СКР, девушка выбежала из вагона вслед за нападавшими, после чего позвала сотрудников правоохранительных органов. За смелость, проявленную в такой экстремальной ситуации, ее наградят ведомственной медалью "За содействие".

Ранее сообщалось о задержании трех нападавших. В отношении уроженцев Дагестана, жестоко избивших пассажира столичной подземки, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

ЧП случилось в минувший понедельник, 4 октября, в одном из вагонов метро, следовавшем по Арбатско-Покровской линии. Судя по кадрам, опубликованным ранее телеграм-каналом Baza, трое молодых людей набросились на пассажира на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Они жестоко избили 25-летнего жителя Воронежской области, после чего на полу вагона появилась кровь. Затем нападавшие попытались скрыться, но были оперативно задержаны подоспевшими полицейскими.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Кремле не располагают сведениями о том, где задержали журналиста МожейкоВ Кремле не располагают сведениями о том, где задержали журналиста Можейко
В Бразилии протестующие требуют импичмента президентаВ Бразилии протестующие требуют импичмента президента
В Петербурге задержали стрелявшего из машины уроженца ДагестанаВ Петербурге задержали стрелявшего из машины уроженца Дагестана
До 9 человек возросло число жертв отравления алкоголем в ОренбуржьеДо 9 человек возросло число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье
СМИ рассказали о подробностях побега экс-президента АфганистанаСМИ рассказали о подробностях побега экс-президента Афганистана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru