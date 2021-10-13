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В Китае в поисках источника коронавируса изучат тысячи образцов крови из Уханя
13.10.2021 08:41
Фото: vk.com
Китайским ученым предстоит исследовать несколько десятков тысяч образцов из банка крови в Ухане, где могло произойти первое заражение коронавирусом, передает CNN. Со ссылкой на органы здравоохранения КНР отмечается, что ранее пробы нельзя было изучать в связи с судебными процессами.
В минувшем феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили порядка 200 тысяч образцов крови, включая те, что были получены в последние месяцы 2019 года, в которых могут содержаться антитела к новому коронавирусу. Наиболее ранним случаем инфицирования считается зарегистрированный 8 декабря 2019 года. Но многие ученые полагают, что в действительности возбудитель мог распространяться среди людей уже в октябре-ноябре.
Собранные образцы хранятся в Уханьском центре крови. По данным властей КНР, их нельзя было исследовать в течение двух лет, т.к. они использовались как доказательства в судебных процессах, которые связаны с донорством крови. В скором времени этот срок истечет для образцов, бравшихся в осенний период 2019 года, сразу после чего специалисты приступят к их изучению.
Напомним, первый случай COVID-19 в Китае официально подтвердили в декабре 2019 года. Заражение связывается с крупным рынком морепродуктов в Ухане. Как показали результаты исследования, подготовленного совместно Пекином и ВОЗ, спорадические инфекции фиксировались еще до начала вспышки в Ухане. Документ был опубликован в конце минувшего марта.
Со стороны Соединенных Штатов и ряда стран Европы в прошлом озвучивались упреки в адрес Китая по поводу отказа от сотрудничества в международном расследовании о происхождении возбудителя. Власти КНР уже не раз решительно отвергали все подобные обвинения, выдвигая собственные версии начала пандемии.
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