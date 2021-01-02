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Глава МИД Китая сделал заявление о начале пандемии
2.1.2021 15:13
Фото: orient.tm
Власти Китая год назад первыми сообщили о возникновении коронавируса, но становится все больше свидетельств того, что новая инфекция вызывалась отдельными вспышками в различных странах мира, заявил глава МИД КНР Ван И.
Министр высказался на эту тему в интервью агентству Синьхуа.
Как подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И, представители Пекина "поспешили первыми сообщить об эпидемии". 31 декабря 2019 года власти КНР официально проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о событиях в Ухани, где в тот момент продолжалась вспышка неизвестной пневмонии.
Вместе с тем, растет число исследований, результаты которых свидетельствуют о том, что причины пандемии коронавируса могли таиться "во многих местах по всему миру", указал китайский дипломат.
Пекин незамедлительно начал предринимать меры в целях эпидемиологического расследования. По словам китайского министра, специалисты сразу же приступили к работе по выявлению патогена. В тот период власти публиковали все ключевые сведения, в том числе, информацию о секвенировании генома нового вируса.
Глава ведомства напомнил, что КНР был в авангарде борьбы с дезинформацией, сопротивляясь попыткам политизации и стигматизации. Пекин выступает против "навешивания ярлыков на вирус", подчеркнул Ван И. Китайское руководство никогда не позволит "лжи исказить объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией".
Ранее власти КНР обвинили в попытках засекретить данные о происхождении коронавируса. Как сообщило агентство Associated Press, Пекина строго контролирует все исследования, связанные с изучением вируса, который вызывает COVID-19, частично ограничивая публикацию подобных материалов. При этом Пекин активно способствует продвижению теорий, согласно которым коронавирус мог распространиться не только с территории Китая.
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