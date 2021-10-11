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В Мексике четверо полицейских погибли от рук бандитов


11.10.2021 21:27
В Мексике четверо полицейских погибли от рук бандитовФото: hapka.info

Четверо сотрудников полиции стали жертвами стрельбы, которую неизвестные бандиты открыли в мексиканском городе Сакатекас - столице одноименного штата в центре страны. ЧП случилось неподалеку от футбольного поля, где в тот момент проходил матч детских команд.

Злоумышленники расстреляли полицейских близ стадиона, где проходил футбольный матч в рамках детского турнира, сообщается в официальном Twitter пресс-службы управления общественной безопасности штата Сакатекас. Сразу после инцидента нападавшие скрылись.

Сведений о пострадавших среди юных спортсменов или зрителей не поступало.

По данным официальной статистики, за период с начала 2021 года на территории штата Сакатекас уже порядка 900 человек погибли по вине бандитов. Как показал опрос, проводившийся национальным институтом статистики и географии в Фреснильо - крупнейшем городе региона, 95% его жителей не ощущают себя в безопасности.

Напомним, в конце сентября в Мехико двадцать четыре сотрудницы полиции пострадали в столкновениях с феминистками, которые организовали шествие в поддержку абортов. По данным экстренных служб мексиканской столицы, в общей сложности во время беспорядков получили травмы тридцать четыре человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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