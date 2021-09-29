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В Мехико 24 сотрудницы полиции пострадали в столкновениях с феминистками


29.9.2021 22:47
В Мехико 24 сотрудницы полиции пострадали в столкновениях с феминисткамиФото: metrolatam.com

В мексиканской столице феминистки провели марш в поддержку абортов, передают зарубежные СМИ.

Когда участницы акции начали вступать в стычки с полицией, в общей сложности получили травмы и ранения более тридцати человек.

По данным экстренных служб Мехико, во время столкновений пострадали тридцать четыре человека, сообщила замглавы городского управления общественной безопасности Марсела Фигероа в своем Twitter. Представительница местной администрации пояснила, что ранения и травмы были зафиксированы у двадцати пяти сотрудниц силовых структур и девяти гражданских лиц.

Отмечается, что акция феминисток, многие их которых были очень агрессивны, сопровождалась проявлениями откровенного вандализма. Участницы шествия устроили беспорядки, когда пыталась добраться до Национального дворца, расположенного в историческом центре Мехико.

В первых числах Верховный суд Мексики одобрил декриминализацию на территории страны абортов, произведенных на сроке до 12 недель. Решение получило поддержку у всех участников заседания, признавших, что ст. 196 УК штата Коауила противоречит конституции Мексики. Речь идет о тюремном наказании за прерывание беременности на раннем сроке.

Проведение подобных медицинских процедур сейчас официально разрешено в Мехико и трех штатах - Веракрус, Идальго и Оахака.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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