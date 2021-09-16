Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Дагестане завели дело после отравления детей слезоточивым газом в школе

16.9.2021 21:06

Фото: vk.com



Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту ЧП, случившегося в школе № 36 города Махачкалы.



Как рассказали представители республиканского СУ СКР, двадцати учащимся потребовалась медицинская помощь.



По итогам проверки уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц). ЧП случилось сегодня утром, когда двое учеников распылили слезоточивый газ в коридоре школы. После этого в больницу были экстренно доставлены двадцать детей, у которых врачи зафиксировали признаки отравления.



Следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, в также дать правовую оценку работе или бездействию администрации образовательного учреждения. В рамках уголовного дела также будет установлено лицо, у которого ребенок мог приобрести баллончик с отравляющим средством.



Мальчик, принесший в школу баллончик, заявил, что купил его для самозащиты, рассказал министр образования и науки республики Яхъя Бучаев. По его словам, на ребенка ранее нападали возле дома, передает агентство "Интерфакс". В результате подросток купил слезоточивый газ, а в учебном заведении он распылил его случайно.



Как заявили в Минобрнауки Дагестана, школьник приобрел слезоточивый газ за 250 рублей в магазине, расположенном неподалеку от учебного заведения.



Глава Минздрава республики Татьяна Беляева, прокомментировав случившееся, пояснила, что пострадали дети возраста от 6 до 15 лет. По ее словам, сейчас угрозы жизни и здоровью ребят нет. Трое школьников, попавших сначала в реанимацию, уже находятся в обычных палатах. Все пострадавшие дети и их родители получают помощь в полном объеме, заверила министр.



Автор: Злата Богатова

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