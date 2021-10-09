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Ученые обнаружили на Луне свежие потоки лавы
9.10.2021 16:26
Фото: vladtime.ru
Исследователям удалось установить возраст базальтовых пород, обнаруженных на поверхности Луны, передает Science.
Как оказалось, они были сформированы сравнительно недавно – порядка 1,96 миллиарда лет назад, сообщают ученые.
Образцы были доставлены на Землю китайской миссией "Чанъэ-5". Ученые продолжают изучать материалы, совершая все новые открытия. В частности, специалисты выяснили, что эти породы имеют вулканическое происхождение . Речь идет о следах лавы, и это позволяет сделать вывод о том, что на Луне продолжительное время сохранялась вулканическая активность. Однако каким образом она поддерживалась, ученые пока определенно сказать не могут.
Миссия "Чанъэ-5" исследовала Океан бурь, считающийся одним из наиболее молодых регионов естественного спутника Земли. Ученые получили возможность сделать выводы о возрасте различных участков, оценивая количество кратеров. По мнению специалистов, чем больше их число, тем древнее территория.
Ученые надеются, что образцы лунной породы, доставленные китайским космическим аппаратом на Землю впервые за сорок лет, позволят уточнить представления о том, как формировалась поверхность Луны в далеком прошлом.
Ранее астрономы обнаружили необычную тройную звездную систему, которая расположена примерно в 1300 световых годах от Земли. Специалисты продолжают изучать звездной системы, получившей название GW Orionis (или GW Ori). Судя по снимкам, полученным при помощи телескопов, внешне она представляет собой три оранжевых кольца, которые вложены друг в друга. При этом орбита двух звезд стабильна, тогда как третья вращается вокруг них.
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