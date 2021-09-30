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Планету с тремя Солнцами нашли ученые в созвездии Ориона


30.9.2021 21:20
Планету с тремя Солнцами нашли ученые в созвездии ОрионаФото: scientias.nl

Астрономы обнаружили необычную тройную звездную систему, которая расположена примерно в 1300 световых годах от Земли.

Как показали дополнительные исследования, планета имеет сразу три Солнца, сообщается в статье Astrophysical Journal Letters.

Специалисты продолжают изучать звездной системы, получившей название GW Orionis (или GW Ori). Судя по снимкам, полученным при помощи телескопов, внешне она представляет собой три оранжевых кольца, которые вложены друг в друга. При этом орбита двух звезд стабильна, тогда как третья вращается вокруг них.

По словам ученых, система GW Ori имеет свойства, какие в прошлом исследователи еще не наблюдали. В частности, внутреннее кольцо способно совершать на своей орбите колебания, которые специалисты назвали "дикими". Предположительно, подобные процессы указывают на молодую планету или ее "зародыш" внутри кольца. Поэтому гравитационный баланс сложного тройного кольца GW Ori мог быть нарушен.

Астрономы провели дополнительные исследования, чтобы проверить свои догадки. Создав компьютерную модель, они зафиксировали необычный разрыв в одном из колец. Версию о том, что он появился из-за гравитации звезд, подтвердить впоследствии не удалось. Как показало моделирование, вероятно, в кольце может располагаться крупная планета, размеры которой сравнимы с Юпитером.

Ученые считают, что это первая известная науке планета с тремя Солнцами. При этом визуально две близких звезды выглядят как одно светило, а третья словно кружит вокруг них, отмечают специалисты.

Ранее геологи выяснили, что в древности на Марсе происходили мощные наводнения. В результате навсегда изменилась поверхность Красной планеты, на ней остались глубокие пропасти. Геологи из Техасского университета в Остине полагают, что им удалось разгадать тайну уникальной топографии Марса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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