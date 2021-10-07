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В Афганистане при взрыве в религиозной школе погибли семь человек


7.10.2021 16:23
В Афганистане при взрыве в религиозной школе погибли семь человекФото: vk.com

На востоке Афганистана семь человек получили смертельные ранения в результате взрыва, который произошел в религиозной школе.

ЧП случилось в провинции Хост, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу временного правительства страны.

По данным местных властей, пострадали не менее пятнадцати человек. Сведений о их состоянии пока не поступало.

Представители МВД пояснили, что в образовательном учреждении произошел взрыв ручной гранаты. Обстоятельства случившегося выясняются.

На прошлой неделе мощный взрыв прогремел возле крупнейшей мечети Кабула, когда там проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида - одного из представителей нового руководства Афганистана. Жертвами инцидента стали не менее восьми человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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