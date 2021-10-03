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СМИ сообщают о гибели 8 человек при взрыве у мечети в Кабуле
3.10.2021 21:04
Фото: ssl.com
Мощный взрыв прогремел возле крупнейшей мечети Кабула, когда там проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида - одного из представителей нового руководства Афганистана.
Жертвами инцидента стали не менее восьми человек, передает телевизионный канал Al Jazeera.
Со ссылкой на источники в местных силовых структурах отмечается, что восемь человек погибли, еще по меньшей мере двадцать пострадали. Как заявили представители новых властей Афганистана, речь идет о покушении на руководителей движения "Талибан" (в России организация признана экстремистской, ее деятельность официально запрещена), а также высокопоставленных чиновников и военных.
После взрыва, прогремевшего рядом с мечетью Идгах, началась перестрелка. По данным открытых источников, боестолкновение происходило между талибами (члены запрещенного в России движения) и боевиками террористического "Исламского государства" (в России деятельность официально запрещена).
По данным российских дипломатов, они не располагают информацией о гражданах РФ, которые могли пострадать в результате происшествия у мечети Идгах. Как передает ТАСС, за помощью в дипмиссию никто из россиян, проживающих или временно находящихся в Афганистане, пока не обращался.
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