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На сессии ОЗХО 45 стран направили России вопросы об инциденте с Навальным


6.10.2021 13:21
На сессии ОЗХО 45 стран направили России вопросы об инциденте с НавальнымФото: relrus.ru

В рамках сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге Соединенные Штаты и еще сорок четыре государства направили Москве вопросы, связанные с имевшей место в прошлом году ситуации с Алексеем Навальным.

Как передает агентство "Интерфакс", все эти страны требуют получить ответы в течение десяти дней.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте американского Госдепартамента, указано, что с требованием предоставить ответ на вопросы сорока пяти государств выступает Конвенция о запрещении химического оружия.

Ранее в ОЗХО заявили о том, что Алексея Навального могли отравить, используя разновидность нервнопаралитического средства "Новичок". Вещество не входит в списки приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

В Москве уже неоднократно отвергали все обвинения в какой-либо причастности к происшествию с Навальным.

Напомним, 20 августа прошлого года резко ухудшилось состояние Алексея Навального, который в тот момент летел из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске, пассажира в бессознательном состоянии доставили в отделение токсикореанимации городской клинической больницы No 1. Спустя два дня Навальный был вывезен за рубеж, он поступил на лечение в знаменитую клинику "Шарите" в Берлине. После выздоровления пациент еще некоторое время оставался в Германии, где проходил курс реабилитации.

17 января 2021 года Навального задержали, как только он возвратился в Россию. В связи с нарушениями условий испытательного срока по уголовному делу "Ив Роше" в начале февраля столичный Симоновский суд отменил условное наказание, назначив реальный срок. В настоящее время оппозиционер продолжает отбывать его в колонии под Владимиром.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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