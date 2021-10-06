Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Англии найдены останки гигантских бегемотов

6.10.2021 06:18

Фото: fineartamerica.com

Hippopotamus antiquus



Британским палеобиологам удалось обнаружить огромный зуб, пролежавший около миллиона лет в пещере Уэстбери в Сомерсете.



Раскопки проводили ученые из Университета Лестера, передает Journal of Quaternary Science.



Как показал проведенный анализ, зуб, принадлежащий гигантскому бегемоту, может считаться наиболее ранним свидетельством обитания этих животных на территории современной Англии. Ранее "рекордсменом" считалось животное, останки которого датировали 300 тыс. лет.



По мнению специалистов, вес гигантских бегемотов Hippopotamus antiquus мог составлять до трех тонн (их современные сородичи имеют массу тела примерно 1600 кг). В теплый период межледниковья эти животные перемещались практически по всей Европе. Однако климатические изменения постепенно привели к их полному вымиранию.



В пещере Уэстбери, которая отличается особыми условиями, частично сохранились древние породы ранее неизвестного науке теплого периода в истории этого региона. Ученые полагают, что в это время бегемоты мигрировали в Англию из Средиземноморья. Учитывая, что температура зимой сохранялась на уровне выше нуля, такой климат для них был довольно благоприятным.



Ранее в Армении обнаружили ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет. Каменную гробницу с останками лошади отыскали ученые в западной части страны. По мнению специалистов, речь идет о взрослом племенном животном, умершем в возрасте 17-19 лет. Ученые назвали захоронение коня ритуальным.



Необычное погребение было найдено на территории обширного археологического комплекса, его площадь составляет примерно 100 га. Ранее археологи уже обнаруживали там следы поселений и загонов для скота, а также разнообразные культовые сооружения из камня и петроглифы.



Автор: Злата Богатова

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