Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет

3.10.2021 14:09

Фото: kratko-news.com



Каменную гробницу с останками лошади отыскали ученые в Западной Армении. По мнению ученых, конь был захоронен в период IV–I вв. до н.э.



Об уникальной находке рассказывает российский научный журнал "Археология, этнография и антропология Евразии".



Археологам удалось обнаружить гробницу, в которой более двух тысячелетий назад похоронили коня. По мнению специалистов, речь идет о взрослом племенном животном, умершем в возрасте 17-19 лет. Ученые назвали захоронение коня ритуальным. Необычное погребение было найдено на территории обширного археологического комплекса, его площадь составляет примерно 100 га. Ранее археологи уже обнаруживали там следы поселений и загонов для скота, а также разнообразные культовые сооружения из камня и петроглифы.



По словам ученых, лошадиный курган имел округлую форму. В высоту сооружение достигало одного метра, а в ширину четырнадцати. Кроме костных останков животного в могиле находилось лишь металлическое кольцо. Оно было зажато в зубах коня.



Как показало радиоуглеродное исследование, лошадь погибла около 2130 лет назад. Ученые считают, что с вероятностью 95% находку можно отнести к 349–96 годам до н.э., когда в этих землях у власти находились правители династия Оронтидов (Ервандидов). Специалисты также выяснили, что конь не использовался ни в качестве скакуна, ни как тягловая сила. При этом животное ценной нисейской породы при жизни было достаточно рослым.



Автор: Злата Богатова

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