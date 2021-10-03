ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет
В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет
Врачи извлекли все пули из тела студента, стрелявшего в Пермском университете
Врачи извлекли все пули из тела студента, стрелявшего в Пермском университете
СМИ рассказали о подробностях побега экс-президента Афганистана
СМИ рассказали о подробностях побега экс-президента Афганистана
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Подозреваемый в убийстве студенток в Гае прятался в детском садуПодозреваемый в убийстве студенток в Гае прятался в детском саду
В России ожидается аномально снежная зимаВ России ожидается аномально снежная зима
В Подмосковье завели уголовное дело после крушения вертолетаВ Подмосковье завели уголовное дело после крушения вертолета
В Бразилии протестующие требуют импичмента президентаВ Бразилии протестующие требуют импичмента президента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студенток в ОренбуржьеУстановлена личность подозреваемого в убийстве студенток в Оренбуржье

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет


3.10.2021 14:09
В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 летФото: kratko-news.com

Каменную гробницу с останками лошади отыскали ученые в Западной Армении. По мнению ученых, конь был захоронен в период IV–I вв. до н.э.

Об уникальной находке рассказывает российский научный журнал "Археология, этнография и антропология Евразии".

Археологам удалось обнаружить гробницу, в которой более двух тысячелетий назад похоронили коня. По мнению специалистов, речь идет о взрослом племенном животном, умершем в возрасте 17-19 лет. Ученые назвали захоронение коня ритуальным. Необычное погребение было найдено на территории обширного археологического комплекса, его площадь составляет примерно 100 га. Ранее археологи уже обнаруживали там следы поселений и загонов для скота, а также разнообразные культовые сооружения из камня и петроглифы.

По словам ученых, лошадиный курган имел округлую форму. В высоту сооружение достигало одного метра, а в ширину четырнадцати. Кроме костных останков животного в могиле находилось лишь металлическое кольцо. Оно было зажато в зубах коня.

Как показало радиоуглеродное исследование, лошадь погибла около 2130 лет назад. Ученые считают, что с вероятностью 95% находку можно отнести к 349–96 годам до н.э., когда в этих землях у власти находились правители династия Оронтидов (Ервандидов). Специалисты также выяснили, что конь не использовался ни в качестве скакуна, ни как тягловая сила. При этом животное ценной нисейской породы при жизни было достаточно рослым.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В наряде Меган Маркл усмотрели подражание принцессе ДианеВ наряде Меган Маркл усмотрели подражание принцессе Диане
Пропавший на Урале солдат найден погибшимПропавший на Урале солдат найден погибшим
В Ангарске подозреваемый в изготовлении наркотиков выпал с пятого этажаВ Ангарске подозреваемый в изготовлении наркотиков выпал с пятого этажа
Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школахПутин поручил уменьшить число контрольных работ в школах
В Коми экс-полицейский получил 14 лет колонии за убийство коллегВ Коми экс-полицейский получил 14 лет колонии за убийство коллег

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru