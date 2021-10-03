|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет
3.10.2021 14:09
Фото: kratko-news.com
Каменную гробницу с останками лошади отыскали ученые в Западной Армении. По мнению ученых, конь был захоронен в период IV–I вв. до н.э.
Об уникальной находке рассказывает российский научный журнал "Археология, этнография и антропология Евразии".
Археологам удалось обнаружить гробницу, в которой более двух тысячелетий назад похоронили коня. По мнению специалистов, речь идет о взрослом племенном животном, умершем в возрасте 17-19 лет. Ученые назвали захоронение коня ритуальным. Необычное погребение было найдено на территории обширного археологического комплекса, его площадь составляет примерно 100 га. Ранее археологи уже обнаруживали там следы поселений и загонов для скота, а также разнообразные культовые сооружения из камня и петроглифы.
По словам ученых, лошадиный курган имел округлую форму. В высоту сооружение достигало одного метра, а в ширину четырнадцати. Кроме костных останков животного в могиле находилось лишь металлическое кольцо. Оно было зажато в зубах коня.
Как показало радиоуглеродное исследование, лошадь погибла около 2130 лет назад. Ученые считают, что с вероятностью 95% находку можно отнести к 349–96 годам до н.э., когда в этих землях у власти находились правители династия Оронтидов (Ервандидов). Специалисты также выяснили, что конь не использовался ни в качестве скакуна, ни как тягловая сила. При этом животное ценной нисейской породы при жизни было достаточно рослым.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|