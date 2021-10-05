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Приговоренный к пожизненному сроку француз взял в заложники охранников
5.10.2021 19:08
Фото: wisegeek.com
В Нормандии приговоренный к пожизненному заключению француз взял в заложники двух охранников, передают французские СМИ.
ЧП случилось в пенитенциарном центре, расположенном в коммуне Конде-сюр-Сарт.
Как передает телевизионный канал BFMTV со ссылкой на представителей местной полиции, в заложниках у арестанта оказались двое охранников пенитенциарного центра - мужчина и женщина. Один из них получил ранения.
О злоумышленнике известно, что ранее его приговорили к пожизненному сроку, признав виновным в изнасиловании и убийстве.
В полиции пояснили, что преступник готов к переговорам и хотел бы обсудить с властями возможное смягчение приговора. В коммуну направлены подразделения вмешательства и безопасности Ренна. В самом регионе мобилизовали силы внутренней службы безопасности центра.
Ранее в Эквадоре более 100 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме.
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