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Приговоренный к пожизненному сроку француз взял в заложники охранников


5.10.2021 19:08
Приговоренный к пожизненному сроку француз взял в заложники охранниковФото: wisegeek.com

В Нормандии приговоренный к пожизненному заключению француз взял в заложники двух охранников, передают французские СМИ.

ЧП случилось в пенитенциарном центре, расположенном в коммуне Конде-сюр-Сарт.

Как передает телевизионный канал BFMTV со ссылкой на представителей местной полиции, в заложниках у арестанта оказались двое охранников пенитенциарного центра - мужчина и женщина. Один из них получил ранения.

О злоумышленнике известно, что ранее его приговорили к пожизненному сроку, признав виновным в изнасиловании и убийстве.

В полиции пояснили, что преступник готов к переговорам и хотел бы обсудить с властями возможное смягчение приговора. В коммуну направлены подразделения вмешательства и безопасности Ренна. В самом регионе мобилизовали силы внутренней службы безопасности центра.

Ранее в Эквадоре более 100 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме.

Автор: Злата Богатова

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