Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале пять детей стали жертвами пожара

11:45

Фото: smi2.net



В Свердловской области при разборе конструкций сгоревшего дома найдены останки пятого ребенка, передают российские СМИ со ссылкой на местные экстренные службы.



Трагедия случилась в селе Бызово.



Минувшей ночью дотла сгорел деревянный дом в селе Бызово Горноуральского городского округа Свердловской области. Ранее там проживала многодетная семья. Первоначально местные власти подтвердили информацию о четырех погибших детях, но в ходе разбора сгоревших конструкций было найдено тело еще одного ребенка.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, после пожара в больницу были доставлены четверо пострадавших. Двое взрослых и двое детей возраста трех лет и 1,3 года, сейчас получают медицинскую помощь в Нижнем Тагиле. Состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое.



Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, одного из детей, пострадавших Бызово, готовят к транспортировке в больницу № 9 Екатеринбурга.



Правоохранительные органы приступили к выяснению причин и всех обстоятельств трагического происшествия. Прокуратура региона уточняет, что многодетная семья с семью детьми в прошлом считалась благополучной и никогда не состояла на профилактическом учете.



Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова отметила, что семейство только что переехало в новый дом, который они сами построили.



В полиции пояснили, что в качестве основных версий сейчас рассматриваются ветхость электропроводки и нарушение правил противопожарной безопасности. Как отметил Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу главка МВД по Свердловской области, деревянный дом был построен в 1957 году. Строение с печным отоплением было приобретено семьей на материнский капитал. По словам Горелых, в связи с ветхостью печь была недавно заменена на новую.



Автор: Злата Богатова

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