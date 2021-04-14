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На Урале пять детей стали жертвами пожара


11:45
На Урале пять детей стали жертвами пожараФото: smi2.net

В Свердловской области при разборе конструкций сгоревшего дома найдены останки пятого ребенка, передают российские СМИ со ссылкой на местные экстренные службы.

Трагедия случилась в селе Бызово.

Минувшей ночью дотла сгорел деревянный дом в селе Бызово Горноуральского городского округа Свердловской области. Ранее там проживала многодетная семья. Первоначально местные власти подтвердили информацию о четырех погибших детях, но в ходе разбора сгоревших конструкций было найдено тело еще одного ребенка.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, после пожара в больницу были доставлены четверо пострадавших. Двое взрослых и двое детей возраста трех лет и 1,3 года, сейчас получают медицинскую помощь в Нижнем Тагиле. Состояние пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, одного из детей, пострадавших Бызово, готовят к транспортировке в больницу № 9 Екатеринбурга.

Правоохранительные органы приступили к выяснению причин и всех обстоятельств трагического происшествия. Прокуратура региона уточняет, что многодетная семья с семью детьми в прошлом считалась благополучной и никогда не состояла на профилактическом учете.

Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова отметила, что семейство только что переехало в новый дом, который они сами построили.

В полиции пояснили, что в качестве основных версий сейчас рассматриваются ветхость электропроводки и нарушение правил противопожарной безопасности. Как отметил Валерий Горелых, возглавляющий пресс-службу главка МВД по Свердловской области, деревянный дом был построен в 1957 году. Строение с печным отоплением было приобретено семьей на материнский капитал. По словам Горелых, в связи с ветхостью печь была недавно заменена на новую.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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