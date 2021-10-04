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В Белоруссии более 100 человек задержали за комментарии о гибели сотрудника КГБ
4.10.2021 19:27
Фото: vk.com
За период с 29 сентября белорусские власти задержали уже более 110 человек, которые оставляли комментарии в связи с гибелью сотрудника КГБ и программиста Андрея Зельцера в Минске. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна", не имеющий регистрации в Белоруссии.
Перестрелка в Минске произошла 28 сентября, когда правоохранители при поддержке группы "Альфа" осуществляли спецоперацию по выявлению лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В ходе проверки очередного адреса по силовикам начал стрелять 32-летний Андрей Зельцер, проживавший на улице Якубовского.
Программист смертельно ранил одного из сотрудников КГБ с позывным "Нирвана", а потом был нейтрализован ответным огнем. После инцидента власти задержали 40-летнюю супругу Зельцера по обвинению в пособничестве противозаконным действиям мужа.
Впоследствии был задержан журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, опубликовавший на сайте издания небольшую заметку о погибшем в Минске программисте. Сам портал был блокирован с 29 сентября за нагнетание внутренней напряженности в стране.
По данным правозащитников, власти также намерены привлечь к ответственности пользователей, которые могли оставлять комментарии об этой перестрелке. По факту высказываний уже возбуждаются уголовные дела по ст.369 УК (оскорбление представителя власти) и ст.130 УК (разжигание социальной вражды).
Как заявил ранее замглавы МАД Белоруссии - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич - правоохранители успели за сутки установить личность более двухсот подозреваемых. При этом руководитель силовой структуры назвал пользователей, высказывавшихся о недавних событиях в Минске, негодяями.
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