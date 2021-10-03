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В Кремле не располагают сведениями о том, где задержали журналиста Можейко
16:32
Фото: vk.com
Прокомментировав задержание Геннадия Можейко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что журналист является гражданином Белоруссии.
Поэтому российские власти де-юре не имеют возможности наводить какие-либо справки, действуя через дипломатов, и "тем более заниматься защитой интересов", — отметил официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков высказался о недавнем задержании журналиста издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадия Можейко. Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие у Москвы сведений о том, где это случилось.
По словам Пескова, если причиной случившегося стала журналистская деятельность, это "нельзя одобрять". Официальный представитель Кремля добавил, что Москва попытается разрешить проблему с "КП в Беларуси" путем диалога. Но пока белорусская сторона по этому вопросу на взаимодействие не идет, передает агентство "Интерфакс".
Учитывая, что у России с Белоруссией устойчивые партнерские отношения, имеется возможность выстраивать эффективный диалог и аргументированно доносить свою позицию. В данном случае речь будет идти "о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ", — ответил Песков на вопрос о возможной реакции руководства РФ на блокировку сайта "КП в Беларуси" и другие действия Минска.
Напомним, 1 октября Песков дал негативную оценку блокировке доступа к порталу "КП в Беларуси". Вскоре после этого стало известно об аресте корреспондента этого издания Геннадия Можейко. По данным ряда СМИ, журналиста задержали в Москве, а потом доставили в Минск, где поместили в следственный изолятор.
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