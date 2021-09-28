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В Минске в ходе антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ
04:34
Фото: vk.com
В столице Белоруссии погиб сотрудник КГБ, который участвовал в спецмероприятиях по задержанию лиц, причастных к террористической деятельности.
Правоохранительные органы Минска после инцидента задержали супругу злоумышленника. 40-летней женщине могут предъявить обвинение как соучастнице убийства силовика.
Об инциденте сообщается на официальном сайте Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии. Как стало известно, один из сотрудников ведомства погиб в ходе спецмероприятий по выявлению и поиску лиц, которые причастны к террористической деятельности. Силовики отрабатывали адреса, где могли находиться указанные лица, отмечается в публикации. Когда правоохранители находились в одной из квартир жилого дома, по ним открыл огонь из ружья особо опасный преступник. Он сразу стрелял на поражение, смертельно ранив одного из представителей КГБ.
Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 ("Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности"). По данным ряда открытых источников, застреливший сотрудника КГБ Белоруссии 32-летний мужчина работал программистом в IT-компании EPAM Systems. ЧП случилось в квартире, где он проживал вместе с супругой и маленьким ребенком.
Как пишут белорусские СМИ, проводившаяся в Минске контртеррористическая операция представляла собой рейд по домам тех, кто поддерживал протесты в Белоруссии в 2020 году. Стоит отметить, что белорусский президент Александр Лукашенко в минувшем августе назвал председателя совета директоров EPAM Systems Аркадия Добкина одним из спонсоров протестных акций, проходивших в республике после выборов на пост главы государства.
Известно также, что Следственный комитет (СК) Белоруссии задержал 40-летнюю супругу программиста, которая пыталась снимать преступление на видео и содействовала совершению убийства. Женщину подозревают в соучастии, информирует пресс-служба ведомства.
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