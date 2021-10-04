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Беременная Дженнифер Лоуренс приняла участие в митинге за право на аборт
4.10.2021 19:11
Фото: showdream.org
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс стала участницей акции, посвященной праву женщин на аборты.
Митинг проходил в столице Соединенных Штатов - Вашингтоне, передают американские СМИ.
31-летняя артистка ожидает рождения ребенка от искусствоведа Кука Маруни. Компанию заметно округлившейся Дженнифер Лоуренс составила известная стендап-комедиантка и сценаристка Эми Шумер.
Участники митинга в Вашингтоне выражали протест против нового закона, который был принят в Техасе. Власти этого штата ввели запрет на аборты, начиная с шестой недели беременности, даже когда речь идет о зачатии в результате изнасилования.
Позже артистки опубликовали фото с акции на своих страницах в соцсетях. Лоуренс на одном из снимков держала плакат с надписью о том, что женщины не могут считаться свободными, если не контролируют собственное тело.
Ранее в Мехико 24 сотрудницы полиции пострадали в столкновениях с феминистками, устроившими марш в поддержку абортов.
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