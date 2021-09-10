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Актриса Дженнифер Лоуренс готовится стать матерью
10.9.2021 23:08
Фото: vk.com
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс и ее муж, директор художественной галереи Кук Марони, ожидают рождения ребенка.
Как передает People, информация поступила от представителя 31-летней кинозвезды.
Ставшая очень известной после выхода "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс обручилась с арт-дилером Куком Марони в феврале 2019 года. Спустя восемь месяцев пара поженилась.
Свадьба состоялась в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда, на торжество были приглашены 150 знаменитостей. Среди присутствовавших там гостей были актрисы Николь Риччи и Эмма Стоун, исполнительница Адель и многие другие звезды.
Напомним, минувшей весной появилась на свет дочь у американской актрисы Эмбер Херд. 35-летняя артистка сообщила о радостном событии в своем Instagram спустя некоторое время, не уточнив имя отца ребенка. Девочку она назвала Уна Пейдж Херд.
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