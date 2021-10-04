|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кабуле закрылись 95% библиотек и книжных магазинов
4.10.2021 08:03
Фото: islamonlive.in
В течение последних двух месяцев в Афганистане резко сократилось число книжных магазинов, издательств и библиотек.
По данным телевизионного канала TOLOnews, в Кабуле прекратили работу не менее 95% таких организаций.
По причине тяжелой экономической ситуации в столице Афганистана существенно уменьшилось количество покупателей книг. Как констатируют организаторы книжных ярмарок, в Кабуле это число составляет около 90% в столице, тогда как в регионах спрос упал еще ощутимее.
Как отметил президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид, у людей в последнее время не хватает денег на приобретение хлеба и одежды. Поэтому жителям Афганистана "сейчас просто не до книг". Прокомментировав сложившуюся в стране обстановку, афганский поэт и писатель Джавид Фархад назвал ее катастрофой, способной замедлить развитие государства.
До того, как к власти в Афганистане пришли талибы (представители радикального движения, деятельность которого запрещена в России), лишь в столице было 90 издательств и 280 книжных магазинов.
Ранее мэр Кабула Хамдулла Номани сообщил, что в скором времени жители афганской столицы могут остаться без воды. По мнению градоначальника, потенциальная угроза возникла на фоне вооруженных конфликтов, климатических изменений и проблем с эффективным управлением городской системой водоснабжения.
Дефицит чистой воды в Кабуле становится ощутимее с каждым днем, подчеркивал мэр столицы Афганистана в интервью телевизионному каналу Ariana News. Хамдулла Номани отмечал, что правительство прорабатывает вопросы, связанные со скорейшим урегулированием кризиса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|