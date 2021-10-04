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В Кабуле закрылись 95% библиотек и книжных магазинов


4.10.2021 08:03
В Кабуле закрылись 95% библиотек и книжных магазиновФото: islamonlive.in

В течение последних двух месяцев в Афганистане резко сократилось число книжных магазинов, издательств и библиотек.

По данным телевизионного канала TOLOnews, в Кабуле прекратили работу не менее 95% таких организаций.

По причине тяжелой экономической ситуации в столице Афганистана существенно уменьшилось количество покупателей книг. Как констатируют организаторы книжных ярмарок, в Кабуле это число составляет около 90% в столице, тогда как в регионах спрос упал еще ощутимее.

Как отметил президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид, у людей в последнее время не хватает денег на приобретение хлеба и одежды. Поэтому жителям Афганистана "сейчас просто не до книг". Прокомментировав сложившуюся в стране обстановку, афганский поэт и писатель Джавид Фархад назвал ее катастрофой, способной замедлить развитие государства.

До того, как к власти в Афганистане пришли талибы (представители радикального движения, деятельность которого запрещена в России), лишь в столице было 90 издательств и 280 книжных магазинов.

Ранее мэр Кабула Хамдулла Номани сообщил, что в скором времени жители афганской столицы могут остаться без воды. По мнению градоначальника, потенциальная угроза возникла на фоне вооруженных конфликтов, климатических изменений и проблем с эффективным управлением городской системой водоснабжения.

Дефицит чистой воды в Кабуле становится ощутимее с каждым днем, подчеркивал мэр столицы Афганистана в интервью телевизионному каналу Ariana News. Хамдулла Номани отмечал, что правительство прорабатывает вопросы, связанные со скорейшим урегулированием кризиса.

Автор: Злата Богатова

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