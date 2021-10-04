Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кабуле закрылись 95% библиотек и книжных магазинов

4.10.2021 08:03

Фото: islamonlive.in



В течение последних двух месяцев в Афганистане резко сократилось число книжных магазинов, издательств и библиотек.



По данным телевизионного канала TOLOnews, в Кабуле прекратили работу не менее 95% таких организаций.



По причине тяжелой экономической ситуации в столице Афганистана существенно уменьшилось количество покупателей книг. Как констатируют организаторы книжных ярмарок, в Кабуле это число составляет около 90% в столице, тогда как в регионах спрос упал еще ощутимее.



Как отметил президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид, у людей в последнее время не хватает денег на приобретение хлеба и одежды. Поэтому жителям Афганистана "сейчас просто не до книг". Прокомментировав сложившуюся в стране обстановку, афганский поэт и писатель Джавид Фархад назвал ее катастрофой, способной замедлить развитие государства.



До того, как к власти в Афганистане пришли талибы (представители радикального движения, деятельность которого запрещена в России), лишь в столице было 90 издательств и 280 книжных магазинов.



Ранее мэр Кабула Хамдулла Номани сообщил, что в скором времени жители афганской столицы могут остаться без воды. По мнению градоначальника, потенциальная угроза возникла на фоне вооруженных конфликтов, климатических изменений и проблем с эффективным управлением городской системой водоснабжения.



Дефицит чистой воды в Кабуле становится ощутимее с каждым днем, подчеркивал мэр столицы Афганистана в интервью телевизионному каналу Ariana News. Хамдулла Номани отмечал, что правительство прорабатывает вопросы, связанные со скорейшим урегулированием кризиса.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 4.10.2021 18:19 В России будет отмечаться День отца

В России будет отмечаться День отца 4.10.2021 06:35 На Эвересте собрали семена растений

На Эвересте собрали семена растений 4.10.2021 06:01 В России ожидается аномально снежная зима

В России ожидается аномально снежная зима 3.10.2021 14:09 В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет

В Армении обнаружено ритуальное захоронение коня возрастом 2130 лет 3.10.2021 12:48 В России вновь зафиксирован рекорд по суточному числу смертей от COVID