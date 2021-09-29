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Жители Кабула могут остаться без воды


29.9.2021 05:14
Жители Кабула могут остаться без водыФото: imag.one

В скором времени жители афганской столицы могут остаться без воды, опасается мэр Кабула Хамдулла Номани.

По мнению градоначальника, потенциальная угроза возникла на фоне вооруженных конфликтов, климатических изменений и проблем с эффективным управлением городской системой водоснабжения.

Дефицит чистой воды в Кабуле становится ощутимее с каждым днем, подчеркнул мэр столицы Афганистана. В интервью телевизионному каналу Ariana News. Хамдулла Номани выразил опасения, что уже в скором времени горожане могут вообще остаться без воды.

Сейчас правительство прорабатывает вопросы, связанные со скорейшим урегулированием кризиса. Запланированы переговоры с компаниями-поставщиками, отметил чиновник. Он также напомнил, что администрация уже была вынуждена наладить доставку воды из отдаленных регионов страны. Стоимость ее при этом оказалась очень высокой.

Как свидетельствуют данные Агентства по международному развитию США, лишь около 40% афганцев могут сейчас воспользоваться свободным доступом к чистой питьевой воде. Представители Всемирной продовольственной программы подчеркивают, что новые власти страны должны безотлагательно заняться решением этой проблемы. Если эффективное водоснабжение не будет налажено в ближайшее время, Афганистан окажется перед угрозой массового голода.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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