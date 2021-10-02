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Установлена личность подозреваемого в убийстве студенток в Оренбуржье


14:50
Установлена личность подозреваемого в убийстве студенток в ОренбуржьеФото: vk.com

Следователи выяснили, кто может оказаться причастен к гибели трех студенток медицинского колледжа в городе Гае Оренбургской области, передают российские СМИ.

К настоящему времени также удалось установить одежду и маршрут мужчины, подозреваемого в совершении этого преступления.

Подозреваемым в убийстве трех девушек в городе Гай оказался ранее уже судимый 30-летний мужчина, передает ТАСС со ссылкой на региональное Управление МВД. По данным ведомства, личность предполагаемого преступника была установлена сотрудниками местного угрозыска совместно со следователями территориального СУ СКР.

Полицейские продолжают работу, выясняя местонахождение Александра Лазарева. К настоящему времени уже выяснен маршрут подозреваемого, известна одежда, которая была на нем в момент ЧП. В рамках уголовного дела криминалисты успели провести молекулярно-генетическую экспертизу, пояснили в ведомстве.

Информации о том, каким образом подозреваемый попал в квартиру студенток, пока нет. Не озвучивались и версии о мотивах убийства девушек.

ЧП случилось 30 сентября, когда после тушения пожара в квартире на Молодежной улице были найдены останки двух девушек с признаками криминальной смерти. Затем около дома обнаружили еще одну студентку, погибшую от подобных ранений.

Ранее власти Оренбургской области объявили о награде в размере миллион рублей за сведения о убийце девушек, приехавших учиться из Башкирии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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