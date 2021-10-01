Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Объявлена награда за информацию о гибели студенток в Гае

13:38

Фото: russia-today.net



Власти Оренбургской области объявили о награде в размере миллиона рублей за сведения, которые помогут раскрыть дело о гибели трех девушек в Гае.



Три студентки медицинского колледжа были найдены со следами криминальной смерти несколько дней назад.



Администрация Оренбургской области выплатит миллион рублей за информацию, которая поможет установить обстоятельства трагического происшествия и задержать убийцу трех девушек, передает ТАСС.



Останки студенток 17, 18 и 19 лет, приехавших из Башкирии учиться, были найдены несколько дней назад в съемной квартире и около дома, где они проживали. Причиной смерти стали колото-резаные ранения. После убийства неизвестный поджег помещение. Тела погибших нашли, когда пожарные ликвидировали возгорание.



Первоначально были обнаружены две студентки, тело третьей нашли возле дома. Предположительно, девушка пыталась скрыться и успела выбежать на улицу. Однако убийца ее настиг и нанес смертельные ранения уже около подъезда, где пострадавшая студентка скончалась, пишут российские СМИ.



Сведений о том, что могло стать причиной расправы, как и о личности подозреваемого, пока нет. Ранее в открытых источников появилась информация о том, что к преступлению якобы может быть причастен парень, с которым встречалась одна из девушек. Узнав об этом, молодой человек сам связался с полицией и подтвердил свое алиби. В момент ЧП он находился в другом городе, сообщается со ссылкой на источники в правоохранительных органах Башкирии. Все погибшие девушки, как и молодой человек одной из них, являются уроженцами этого региона.



Автор: Злата Богатова

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