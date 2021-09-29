Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Опубликовано видео из квартиры под Оренбургом, где убили трех студенток

16:00

Фото: mk.ru



Следственный комитет России (СКР) опубликовал видеозапись, сделанную возле одного из домов города Гай Оренбургской области, где были убиты три студентки.



Съемка также велась в квартире, где были найдены тела девушек.



ЧП случилось сегодня утром, когда после тушения пожара в доме в городе Гай были найдены останки девушек. Криминалисты пришли к выводу, что студентки погибли еще до начала возгорания. Причиной смерти, по предварительным данным, стали ножевые ранения.



Сведений о личности подозреваемого и мотивах нападения из официальных источников пока не поступало. На месте происшествия продолжают работу полицейские. Обстоятельства случившегося будут выясняться в рамках уголовного дела.



Как передает ТАСС, правоохранители нашли предполагаемое орудие преступления. По мнению экспертов, это кухонный нож, пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.



О погибших девушках известно, что они являлись уроженками Башкирии. Глава этого региона Радий Хабиров уже отдал поручение оказать близким студенток всю необходимую помощь. Одна из девушек, убитых в Гае, была несовершеннолетней, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Анжелика Линькова. В своем Instagram детский омбудсмен также сообщила, что погибшие студентки имели хорошие характеристики.



Свои соболезнования родственникам убитых студенток Орского медицинского колледжа выразил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Глава региона выразил уверенность, что силовики отыщут виновного в гибели девушек, передает пресс-служба губернатора и местного правительства.



Автор: Злата Богатова

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