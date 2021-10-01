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Под Владимиром четыре человека погибли в ДТП
1.10.2021 15:11
Фото: vk.com
Следственные органы Владимирской области возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и микроавтобуса.
Жертвами ДТП в Гороховецком районе стали четыре человека, еще пять получили различные травмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Смертельная авария была квалифицирована по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух и более человек). После проверки материалы переданы в СУ СКР по Владимирской области, указано в официальном сообщении ведомства.
Прокурор области взял на контроль ход расследования по этому делу.
ЧП случилось минувшей ночью, примерно в 02:50, в районе 327-го километра федеральной трассы М-7 "Волга". Согласно имеющимся данным, водитель микроавтобуса "Фольксваген", ехавший в направлении Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим перед ним автомобилем "МАЗ". После этого первое транспортное средство перевернулось.
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