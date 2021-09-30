Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые разгадали тайну уникальной топографии Марса

30.9.2021 17:10

Фото: smi2.net



Геологи провели исследование, по результатам которого выяснилось, что в древности на Марсе происходили мощные наводнения.



В результате навсегда изменилась поверхность Красной планеты, на ней остались глубокие пропасти.



Как сообщает Nature, исследование проводили геологи из Техасского университета в Остине. Ученые обнаружили, что несколько миллиардов лет назад поверхность Марса покрывали кратерные озера. Размеры некоторых из них были настолько большими, что могли бы вместить и целое море.



Когда воды становилось слишком много, она начинала разрушать стенки кратера, после чего постепенно могла затапливать окрестности. Снимки, переданные находящимися около Красной планеты космическими аппаратами, дали ученым возможность изучить разрушенные кратеры и окружающие их территории.



По мнению авторов научной работы, при наводнениях вода покрывала большие площади в течение нескольких недель. Выяснилось также, что последствия подобных явлений оказались гораздо глубже других объектов марсианского ландшафта. В среднем их глубина составляет 170,5 метра, а это вдвое больше, чем у речных долин, сформировавшихся в результате других процессов.



Исследователи полагают, что им удалось понять одну из основных причин формирования уникальной топографии Марса. В прошлом специалисты приписывали эти особенности изменениям марсианского климата.



Ранее ученые зафиксировали ускорение крупнейшего шторма Солнечной системы. Специалисты сообщили об изменениях в Большом Красном пятне на Юпитере.



Автор: Злата Богатова

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