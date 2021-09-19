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В Нью-Йорке Болсонару из-за отсутствия прививки от COVID-19 пришлось обедать на улице


04:22
В Нью-Йорке Болсонару из-за отсутствия прививки от COVID-19 пришлось обедать на улицеФото: glas.ru

Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший с официальным визитом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, был вынужден обедать на улице, передает ТАСС. В выбранный политиком ресторан традиционной бразильской кухни впускали лишь привитых от COVID-19 посетителей.

Бразильский лидер Жаир Болсонару не смог войти в заведение, чтобы пообедать, поскольку он не привит от коронавируса. Как сообщает телевизионный канал Globo, администрация ресторана в результате распорядилась отгородить часть тротуара у входа черными занавесями. За ними были установлены столики, предназначенные для делегации политика.

По словам управляющего ресторана Франсиску Каппы, в Нью-Йорке действуют ограничения, распространяющиеся на тех, кто еще не вакцинировался против коронавируса. Поэтому заведению пришлось предпринять дополнительные меры, чтобы принять у себя Болсонару. Бразильский лидер и сопровождающие его лица в итоге смогли пообедать в этом ресторане в день гаушу.

20 сентября в Бразилии вспоминают гаушу - жителей южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул, которые в 1835 году в этот день начали восстание.

Ранее прибывший в американский мегаполис Болсонару уже обедал на улице. Судя по фото, опубликованном в Twitter одним из сопровождающих президента Бразилии министров, политик стоя ел пиццу. В тот момент снимок объяснили непритязательностью главы государства.

Напомним, в прошлом Болсонару не раз публично выражал сомнения в эффективности и безопасности вакцин, а также скептически отзывался о самом существовании и опасности коронавируса. Подчеркивая, что считает прививки исключительно добровольным выбором, он утверждал, что использование таких препаратов чревато неблагоприятными последствиями.

Ранее Болсонару допустил, что в будущем вакцинируется. Выбрав средство, которое к тому моменту "признают во всем мире", он будет "последним в очереди", заявлял политик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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