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Ученые фиксируют ускорение крупнейшего шторма Солнечной системы


29.9.2021 15:07
Ученые фиксируют ускорение крупнейшего шторма Солнечной системыФото: sketchfab.com

Исследователи сообщают об изменениях, которые были зафиксированы в Большом Красном пятне на Юпитере.

По данным специалистов, эта область высокого давления может считаться наиболее крупным штормом в пределах Солнечной системы.

Ученые анализировали пятно, ширина которого превышает диаметр Земли, с использованием данных телескопа Hubble. Отчет об исследовании опубликован изданием Geophysical Research Letters. Специалисты оценили, какие изменения произошли в этой области в период с 2009 по 2020 годы.

Исследователи пришли к выводу, что скорость ветров на внешнем краю шторма стала выше на 8%. По оценкам специалистов, ежегодно она становилась больше на 2,5 км в час. Изменения ученые назвали не слишком существенными, но заметными.

Сейчас скорость цветных облаков, зафиксированных по краям шторма, достигла уровня 640 км. Пр этом остается открытым вопрос, что именно может усиливать этот шторм. Специалисты лишь исключили ряд причин, которые озвучивались ранее. В частности, на процессы точно не влияют температурные изменения температуры на различных высотах и сдвиг ветра по отношению к окружающей атмосфере.

Сложности в изучении этих явлений обусловлена тем, что ученые не могут заглянуть ниже верхнего слоя облаков. Данные, которые получают при помощи телескопа, пока еще не позволяют проанализировать дно шторма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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