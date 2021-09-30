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В Мексике нашли подпольный крематорий с останками людей


30.9.2021 05:36
В Мексике нашли подпольный крематорий с останками людейФото: kanal32.info

Правоохранительные органы мексиканского штата Тамаулипас на северо-востоке страны обнаружили подпольный крематорий с человеческими останками.

Как пишут латиноамериканские СМИ, страшная находка была сделана в районе Нуэво-Ларедо.

Крематорий с останками человеческих тел обнаружили в ходе масштабной полицейской операции, которая продолжается в регионе с 1 июля, передает Milenio. Правоохранители пытаются установить судьбу и местонахождение более ста таксистов и водителей грузовиков, ранее пропавших без вести.

Автомобилисты исчезали, когда ехали по трассе, связывающей города Монтеррей и Нуэво-Ларедо. Сейчас эксперты выясняют, могут ли останки, найденные в крематории, принадлежать кому-либо из пропавших водителей.

Согласно официальной статистике МВД Мексики, в течение двух лет в стране обнаружили порядка 1,4 тыс. тайных захоронений, в которых находились останки не менее 2 290 человек. По состоянию на январь прошлого года пропавшими без вести в Мексике официально числились свыше 61 тыс. человек.

Напомним, в минувшем июне мексиканским экспертам удалось идентифицировать личность погибшего молодого человека, останки которого нашли в ущелье на территории штата Герреро. Джосивани Гуэрреро стал третьим найденным человеком из группы пропавших около семи лет назад студентов. До этого была установлена личность еще двух погибших молодых людей.

Автор: Злата Богатова

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