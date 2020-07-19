Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сотни мексиканцев устроили беспорядки, требуя расследовать исчезновение 43 студентов в 2014 году

19.7.2020 02:04

Фото: taz.de



Мирный митинг, организованный студенческой общественностью, в результате перерос в массовые беспорядки. Как сообщает радиостанция Noticias MVS, манифестация проходила в городе Чильпансинго - столице юго-западного штата Герреро, где шесть лет назад были убиты свыше сорока молодых людей.



Для участия в митинге из населенного пункта Айотсинапа прибыли около трехсот учащихся педагогического колледжа. Они присоединились к тем, кто требовал расследования трагических событий шестилетней давности, когда исчезли сорок три студента. Манифестанты начали забрасывать камнями и бутылками с зажигательной смесью здание законодательного собрания региона. Информации о пострадавших среди митингующей молодежи или силовиков не поступало.



ЧП в городе Игуала в Герреро случилось в сентябре 2014 года, когда там проводили демонстрацию студенты из Айотсинапы. Члены местных преступных группировок и коррумпированные полицейские открыли по молодежи огонь. Шесть человек от полученных ранений скончались на месте, еще около двадцати пострадали. Сорок три человека бесследно исчезли.



В ходе следствия, которое продолжается уже почти шесть лет, было установлено, что демонстрантов задержали полицейские, после чего студенты были переданы членам "Геррерос унидос". Вскоре после инцидента были отозваны полномочия у мэра города Игуала - следователи начали подозревать Хосе Луиса Абарку в причастности к гибели студентов. Арестованные бандиты из "Геррерос унидос" на допросах позже признались, что расправились со всеми молодыми людьми и сожгли их останки.



Родственники и близкие пропавших студентов из Айотсинапы на протяжении всего этого времени настаивают на том, чтобы власти продолжали вести поиски тел.



Генпрокуратура Мексики в конце минувшего июня выразила намерение арестовать более сорока представителей администрации штата Герреро в связи с результатами продолжающегося расследования. Как заявил глава надзорного ведомства Алехандро Манеро, чиновники могли участвовать в организованной преступной деятельности.



Автор: Злата Богатова

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